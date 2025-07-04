На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали больницу в Алешках

Сальдо: украинская армия атаковала приемное отделение Алешковской ЦРБ
true
true
true
close
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины атаковали приемное отделение Алешковской ЦРБ в Херсонской области. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня около 14:00, в Алешках ударом дрона-камикадзе повреждено здание центральной районной больницы», — написал он.

В результате атаки, отметил Сальдо, выбиты окна приемного отделения.

До этого сообщалось, что в Курской области в результате сброса взрывчатки с дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль не выжил местный житель. Еще два человека пострадали в результате атаки, один из них в тяжелом состоянии, уточнил глава региона Александр Хинштейн.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 4 июля в российских регионах сбили 48 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников — 26 — уничтожили в Ростовской области. Еще 12 дронов ликвидировали над территорией Курской области, шесть — в небе над Белгородской областью и три — в Орловской области. В Липецкой области, в свою очередь, нейтрализовали один летательный аппарат.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами