ВСУ атаковали больницу в Алешках

Вооруженные силы Украины атаковали приемное отделение Алешковской ЦРБ в Херсонской области. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня около 14:00, в Алешках ударом дрона-камикадзе повреждено здание центральной районной больницы», — написал он.

В результате атаки, отметил Сальдо, выбиты окна приемного отделения.

До этого сообщалось, что в Курской области в результате сброса взрывчатки с дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль не выжил местный житель. Еще два человека пострадали в результате атаки, один из них в тяжелом состоянии, уточнил глава региона Александр Хинштейн.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 4 июля в российских регионах сбили 48 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников — 26 — уничтожили в Ростовской области. Еще 12 дронов ликвидировали над территорией Курской области, шесть — в небе над Белгородской областью и три — в Орловской области. В Липецкой области, в свою очередь, нейтрализовали один летательный аппарат.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.