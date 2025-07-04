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Мигрант пытался похитить ребенка в Уфе

В Уфе мигранта обвинили в попытке похищения ребенка
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Уфе мигрант мог пытаться похитить ребенка. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Жители дома на улице Сарапульской, где расположен миграционный центр вблизи школы и детского сада, пожаловались на массовое скопление иностранцев, нарушающих общественный порядок. Женщина, обратившаяся за помощью в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина, также сообщила, что один из мигрантов пытался похитить ребенка.

По факту обращения следственные органы организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверочных мероприятий. Дело взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

До этого в Южно-Сахалинске женщина спасла девочку, которую неизвестный пытался затащить в лес. По словам местных, инцидент в очередной раз подчеркнул проблему с транспортной инфраструктурой района — чтобы дойти до остановки, жители выбирают небезопасную тропинку длиной 600 метров без тротуаров и освещения, где и произошел последний инцидент.

Ранее россиянка связала 10-летнюю девочку, которую подозревала в краже самоката у своего сына.

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