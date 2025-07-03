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В Южно-Сахалинске женщина спасла девочку, которую пытался затащить в лес неизвестный

На Сахалине прохожая спасла девочку от незнакомца, пытавшегося увести ее с собой
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В Южно-Сахалинске женщина спасла девочку, которую пытался увести с собой неизвестный. Об этом сообщает Astv.ru.

ЧП произошло вечером 19 июня в районе ЖК «Уюн парк». Неизвестный мужчина вылез из-за кустов и попытался увести подростка 12-15 лет с лесной тропы. Девочка закричала, а женщина, проходившая мимо, услышала это и тоже начала кричать. После этого злоумышленник отпустил школьницу и скрылся. Полиция уже начала проверку и ищет подозреваемого.

Как говорят местные, инцидент выявил проблему с транспортной инфраструктурой района, где функционирует лишь один автобусный маршрут. При этом чтобы дойти до остановки, жители комплекса выбирают небезопасную тропинку длиной 600 метров без тротуаров и освещения, где и произошел последний инцидент.

Родители беспокоятся за безопасность своих детей и предлагают хотя бы обустроить короткий пешеходный путь — сделать тротуары, освещение и убрать заросли. Администрация города пока не комментировала ситуацию.

Ранее две школьницы пытались похитить ребенка из сквера в Новокузнецке.

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