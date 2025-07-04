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Россиянка связала 10-летнюю девочку, которую подозревала в краже самоката у своего сына

В Красноярске женщина связала школьницу, которая якобы украла самокат у ее сына
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Красноярске связали 10-летнюю девочку, которая якобы похитила чужой самокат. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 3 июля в Железнодорожном районе города. В полиции узнали, что девочка 2015 года рождения якобы украла самокат за семь тысяч рублей у мальчика, родившегося в 2012 году.

Узнав о случившемся, мать мальчика самостоятельно выследила школьницу и связала ей руки, таким способом она пыталась удержать девочку до приезда сотрудников правоохранительных органов. На место направили инспектора по делам несовершеннолетних, который опросил детей и свидетелей происшествия.

Сейчас полиция проводит проверку, пострадавшей выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Кузбассе катание четырех детей на одном электросамокате закончилось вызовом скорой.

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