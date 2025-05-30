На теплоходе «Михаил Булгаков» выявлен норовирус. За помощью обратились более 100 пассажиров

На борту теплохода «Михаил Булгаков», выполнявшего круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. За медицинской помощью обратились более 100 пассажиров. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм.

На круизном теплоходе «Михаил Булгаков», курсировавшем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва с 19 по 28 мая 2025 года, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились более 100 пассажиров.

Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.

По сообщению Роспотребнадзора, в первые сутки после начала эпидемиологического расследования лабораторно установлен возбудитель инфекции — норовирус.

Очаг заболевания

Специалисты Роспотребнадзора выявили «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований» при организации питания на борту. К работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также лица без действующих медицинских книжек, заявили в Роспотребнадзоре.

При обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса — в том числе повара, кухонные работники и бармен.

По информации SHOT, аналогичные симптомы фиксировались у пассажиров предыдущего рейса теплохода «Михаил Булгаков» по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Рыбинск — Москва. Некоторые туристы, вернувшись в столицу, обратились за медицинской помощью, где им был поставлен диагноз «кишечная инфекция». Несмотря на это, судно отправилось в следующий рейс без дополнительной санитарной проверки, отметил Telegram-канал.

Санитарные предписания

Роспотребнадзор сообщил, что начал проведение противоэпидемических мероприятий сразу после получения информации о первых случаях заболевания. Все заразившиеся были изолированы, тяжелого течения заболевания не зафиксировано.

Туристическая компания «Московский туристический флот» и судовладелец — ПАО «Московское речное пароходство» — получили предписания о проведении дополнительных санитарных мероприятий.

Информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы.

Роспотребнадзор заявил, что ситуация остается под строгим контролем. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в сотрудничестве с другими службами и ведомствами.