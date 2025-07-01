ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области

Балицкий: под атаку ВСУ попал автомобиль с пенсионерами в Запорожской области

Три пенсионера пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера», — поделился Балицкий.

По его словам, мужчину 1952 года рождения и двух женщин 1948 и 1952 года рождения госпитализировали с осколочными ранениями различной степени тяжести и контузией. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

Балицкий добавил, что на месте атаки работают оперативные службы.

До этого глава Запорожской области рассказал, что на восстановление плотины Каховского водохранилища уйдет свыше года.

По его словам, восстановить плотину можно будет за срок не меньше года, но это в том случае, если плотину не станут обстреливать. Кроме того, уточнил Балицкий, экологи подсчитали, что наполнение водохранилища займет еще восемь месяцев.

Ранее в Херсонской области заявили, что плотину Каховской ГЭС восстановят.