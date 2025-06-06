В Херсонской области заявили, что плотину Каховской ГЭС восстановят

Каховскую ГЭС восстановят. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину», — сказал он.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

По словам Сальдо, спустя год после подрыва ГЭС водохранилище превратилось в болотистую местность.

Ранее Сальдо рассказал, когда будет принято решение по восстановлению Каховской ГЭС.