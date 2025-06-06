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В Херсонской области заявили, что плотину Каховской ГЭС восстановят

Сальдо: плотину Каховской ГЭС, подорванной ВСУ, восстановят
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Каховскую ГЭС восстановят. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину», — сказал он.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

По словам Сальдо, спустя год после подрыва ГЭС водохранилище превратилось в болотистую местность.

Ранее Сальдо рассказал, когда будет принято решение по восстановлению Каховской ГЭС.

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