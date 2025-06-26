Балицкий назвал возможный срок восстановления плотины Каховского водохранилища

На восстановление плотины Каховского водохранилища уйдет свыше года. Об этом РИА Новости заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, восстановить плотину можно будет за срок более года, но это в том случае, если плотину не станут обстреливать. Кроме того, уточнил Балицкий, экологи подсчитали, что наполнение водохранилища займет еще восемь месяцев.

19 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС намного больше, чем 11,5 млрд рублей.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

Ранее в Херсонской области заявили, что плотину Каховской ГЭС восстановят.