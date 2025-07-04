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«Апокалипсис»: в Петербурге деревья придавили женщину в авто из-за ветра

В Петербурге шторм повалил дерево на женщину, автомобили и остановки
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Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали две женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Во время апокалипсиса на улицах Питера пострадали две женщины — на одну из них рухнуло дерево в Кронштадте, пока та сидела в салоне авто. Мощный ветер за утро снес больше 35 лиственных, повреждено минимум пять машин», — говорится в публикации.

Кроме того, в Пушкинском районе шторм повалил остановку, а на Серебристом бульваре проезд оказался заблокирован из-за обрушения деревьев.

До этого в Москве водителей призвали к осторожности на дорогах из-за грозы и дождя.

«По прогнозам синоптиков, сегодня до вечера в Москве обещают кратковременный дождь с грозой и сильный ветер до 17 м/с. Рекомендуем водителям: Не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций; Избегать резких маневров», — сообщили в Дептрансе.

Ранее москвичам рассказали, где не стоит парковать автомобили в непогоду.

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