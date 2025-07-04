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В Москве водителей предупредили о погодной опасности 4 июля

Московских водителей предупредили о грозе и ливне 4 июля
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Москве 4 июля водителей призвали к осторожности на дорогах из-за грозы и дождя. О погодной опасности предупредили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«По прогнозам синоптиков, сегодня до вечера в Москве обещают кратковременный дождь с грозой и сильный ветер до 17 м/с. Рекомендуем водителям: Не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций; Избегать резких маневров», — говорится в публикации.

Также автомобилистов призвали заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон.

До этого сообщалось, что температура выше +25°C прогнозируется в Московском регионе с понедельника, теплыми будут и ночи.

По словам синоптиков, во вторник ожидается более заметное повышение температуры: ночные значения — от +13 до +18°C, в центре города — до +20°C, днем показатель составит +25-30°C.

Ранее в Ленобласти автомобили выплывали из парковки.

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