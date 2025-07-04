В РФ предложили смягчить наказания для лиц, втянутых в теракты

Адвокаты предлагают смягчить наказания для россиян, которых втянули в теракты

Президент Адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков предложил внести изменения в УК РФ, чтобы дифференцировать наказание за терроризм в зависимости от осознанности преступления. Об этом сообщает РБК.

По его словам, после начала спецоперации участились случаи, когда мошенники обманом вовлекают в «террористические» действия подростков и пожилых людей, убеждая их, что они действуют в интересах безопасности страны.

Зубков считает, что наказание для настоящих террористов и тех, кто стал жертвой обмана, должно различаться.

Депутат Павел Крашенинников поддержал идею поправок, отметив, что суд обязан учитывать субъективную сторону преступления.

При этом сенатор Андрей Клишас считает, что существующая система позволяет судам индивидуально рассматривать дела.

На прошлой неделе сотрудник полиции поджег трансформатор электростанции в селе Мазурка Поворинского района Воронежской области. Согласно одной из версий, телефонные мошенники могли убедить мужчину совершить поджог.

Ранее в России раскрыли схему мошенников по принуждению граждан к поджогам.