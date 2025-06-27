Полицейский совершил диверсию в Воронежской области

Сотрудник полиции поджег трансформатор электростанции в селе Мазурка Поворинского района Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, правоохранитель устроил диверсию утром в пятницу, 27 июня. Спустя несколько минут мужчина был задержан на месте происшествия. Поджигателем оказался местный полицейский Андрей А. Из-за его действий без электричества остались свыше 1 тыс. человек.

Как пишет Baza, правоохранитель сначала пытался совершить диверсии в селах Байчурово и Рождественское Поворинского района, а также в населенном пункте Танцырей Борисоглебского района.

«Эти попытки не увенчались «успехом» – в местах предполагаемого поджога либо дежурили люди, либо мужчина просто не смог разжечь огонь», — сказано в публикации.

По данным канала, полицейского уже задержали. С ним работают сотрудники спецслужб. Согласно одной из версий, телефонные мошенники могли убедить мужчину совершить поджог.

24 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали троих россиян в Запорожской области по подозрению в подготовке диверсии. Мужчины пытались подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске. Задержание произошло в момент, когда злоумышленники уже приступили к реализации плана.

Ранее в Новосибирской области осудили мужчину за диверсию на железной дороге.