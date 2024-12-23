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В России раскрыли схему мошенников по принуждению граждан к поджогам

Прокуратура Москвы: мошенники принуждали россиян к поджогам по телефону
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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Сотрудники столичной прокуратуры раскрыли схему мошенников по принуждению россиян к поджогам. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным прокуратуры, сотрудники правопорядка никогда не привлекают людей к содействию по телефону и не борются со злоумышленниками незаконными способами. В ведомстве отметили, что любые звонки подобного рода являются незаконными и предусматривают уголовную ответственность.

В ходе проверки выяснилось, что поджоги проводились по указаниям мошенников, получаемым россиянами в ходе разговора по телефону. Злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками правопорядка и просили под различными предлогами якобы посодействовать в поимке преступников, подталкивая граждан к совершению преступлений.

До этого доцента кафедры государственного и муниципального управления Курского государственного университета (КГУ) арестовали за попытку поджечь полицейский автомобиль на Чумаковской улице в Курске.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные забросали коктейлями Молотова автомобиль полиции.

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