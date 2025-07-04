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На ЗАЭС рассказали о запасах топлива для резервных дизель-генераторов

Директор ЗАЭС Яшина: топлива для резервных дизель-генераторов хватит на 20 дней
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Топлива для работы резервных дизель-генераторов на Запорожской АЭС хватит на 20 дней. Об этом в интервью РИА Новости заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, на станцию была выстроена система поставок топлива.

В Telegram-канале ЗАЭС сообщили, что в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. По данным пресс-службы, причины отключения линии выясняются.

27 июня сотрудников ЗАЭС атаковал дрон Вооруженных сил Украины. В результате инцидента был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, не пострадали, так как вовремя укрылись в безопасное место.

Инцидент прокомментировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, если данные о случившемся подтвердятся, то речь будет идти о «совершенно неприемлемой атаке» вблизи крупной атомной электростанции. Гросси призвал «немедленно прекратить» подобные нападения.

Ранее глава Запорожской области объяснил осторожность позиции МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС.

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