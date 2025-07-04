Во время стрельбы в Нальчике был убит один из нападавших

Baza: в Нальчике был убит один из организаторов перестрелки, второй сбежал

Один из участников перестрелки в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) был убит. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В результате нападения ранение получил сотрудник полиции. Ответным огнем один из нападавших был уничтожен. Второму удалось скрыться», — говорится в публикации.

По информации Baza, напавшие на патруль правоохранителей были вооружены ножами. По словам источников в результате нападения пострадал 27-летний Азнаур С. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В результате произошедшего в Нальчике введен план «Перехват».

1 июля во Владикавказе два человека были ранены в результате перестрелки. Инцидент произошел вечером возле кафе «Дворик» на улице Генерала Дзусова.

По предварительным данным, конфликт между посетителями заведения перерос в драку, которая продолжилась на улице. В ходе столкновения неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета и боевого автомата.

Ранее в Оренбурге перестрелка с участием сыновей миллиардера на проезжей части попала на видео.