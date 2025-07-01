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Неизвестные устроили перестрелку во Владикавказе, двое получили ранения

Во Владикавказе неизвестные устроили стрельбу, двое оказались ранены
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Telegram-канал «Сапа 15»

Во Владикавказе два человека оказались ранены в результате перестрелки. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Инцидент произошел вечером возле кафе «Дворик» на улице Генерала Дзусова. По предварительным данным, конфликт между посетителями заведения перерос в драку, которая продолжилась на улице. В ходе столкновения неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета и боевого автомата.

В результате инцидента двое молодых людей пострадали. 21-летний юноша с огнестрельным ранением грудной клетки госпитализирован, еще один участник потасовки получил резаную рану кисти. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле, их розыском занимаются правоохранительные органы.

Ранее в Оренбурге перестрелка с участием сыновей миллиардера на проезжей части попала на видео.

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