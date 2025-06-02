В Оренбурге перестрелка с участием сыновей миллиардера на проезжей части попала на видео

В Оренбурге сыновья миллиардера устроили перестрелку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сыновья оренбургского миллиардера устроили перестрелку в центре города, расстреляв владельца фитнес-центра. Предварительная причина стрельбы — измена девушки», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что конфликт начался в ресторане, где мужчины сначала ругались, а потом — устроили драку. Далее на кадрах с уличной камеры видно, как оренбуржцы стреляют в своего оппонента на проезжей части, после чего — избивают мужчину.

По информации канала, сыновья миллиардера стреляли из травматического пистолета, после конфликта они скрылись. Также сообщается, что оружие мужчины достали из автомобиля.

После инцидента пострадавшего доставили в реанимацию, где провели операцию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, но ни одного из сыновей миллиардера не задержали, пишет Baza.

Ранее во Владивостоке скорая не могла добраться до пациента из-за плохой дороги.