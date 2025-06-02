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В Оренбурге перестрелка с участием сыновей миллиардера на проезжей части попала на видео

Baza: сыновья оренбургского миллиардера устроили перестрелку в центре города
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Telegram-канал «Baza»

В Оренбурге сыновья миллиардера устроили перестрелку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сыновья оренбургского миллиардера устроили перестрелку в центре города, расстреляв владельца фитнес-центра. Предварительная причина стрельбы — измена девушки», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что конфликт начался в ресторане, где мужчины сначала ругались, а потом — устроили драку. Далее на кадрах с уличной камеры видно, как оренбуржцы стреляют в своего оппонента на проезжей части, после чего — избивают мужчину.

По информации канала, сыновья миллиардера стреляли из травматического пистолета, после конфликта они скрылись. Также сообщается, что оружие мужчины достали из автомобиля.

После инцидента пострадавшего доставили в реанимацию, где провели операцию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, но ни одного из сыновей миллиардера не задержали, пишет Baza.

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