Мигранты закидали камнями польских пограничников

Сотрудник погранслужбы Польши пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши.

В ведомстве рассказали, что с 11-13 апреля на границе с Белоруссией были зафиксированы 115 попыток незаконного проникновения в Польшу, все они были пресечены.

«Один человек был арестован за пособничество. В патрули бросали камни, один пограничник получил ранения. Его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Недавно силовики Польши избили и вытеснили на территорию Белоруссии мигранта из Сенегала. В январе в Берестовицком районе Гродненской области белорусские пограничники обнаружили покалеченного беженца. Африканец рассказал, как его избили в Польше.

До этого официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский назвал проявлением ксенофобии отношение польских силовиков к беженцам на границе с республикой.

Ранее глава ЕК обвинила РФ и Белоруссию в гибридной атаке мигрантами.