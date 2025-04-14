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Мигранты закидали камнями польских пограничников

Пограничник Польши пострадал в результате атаки нелегальных мигрантов
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Kuba Stezycki/Reuters

Сотрудник погранслужбы Польши пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши.

В ведомстве рассказали, что с 11-13 апреля на границе с Белоруссией были зафиксированы 115 попыток незаконного проникновения в Польшу, все они были пресечены.

«Один человек был арестован за пособничество. В патрули бросали камни, один пограничник получил ранения. Его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Недавно силовики Польши избили и вытеснили на территорию Белоруссии мигранта из Сенегала. В январе в Берестовицком районе Гродненской области белорусские пограничники обнаружили покалеченного беженца. Африканец рассказал, как его избили в Польше.

До этого официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский назвал проявлением ксенофобии отношение польских силовиков к беженцам на границе с республикой.

Ранее глава ЕК обвинила РФ и Белоруссию в гибридной атаке мигрантами.

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