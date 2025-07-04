Суд посадил на 3,5 года экс-чиновницу Башкирии, просившуюся на СВО

В Уфе вынесли приговор экс-чиновнице по делу о превышении полномочий

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшей руководительнице госкомитета Башкирии по молодежной политике Яне Гайдук по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

«Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Гайдук занимала пост главы госкомитета по молодежной политике с июня 2021 года по январь 2024 года. Женщине вменяли превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статья 286 УК РФ) при ремонте объекта культурного наследия «Дом Костерина», переданного государством под молодежное пространство «Йэшлек House». Ущерб государству составил 5,6 млн рублей.

Находясь под следствием, Гайдук просила отправить ее на специальную военную операцию (СВО). Ее адвокат рассказал, что женщина приняла такое решение ради сохранения репутации и максимального содействия российским бойцам.

Ранее сообщалось, что в Сургуте арестовали главу депимущества и бывшего вице-мэра.