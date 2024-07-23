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Находящаяся под следствием экс-чиновница из Башкирии попросилась на СВО

«Ъ»: находящаяся под следствием экс-чиновница Гайдук попросилась на СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Находящаяся под следствием бывшая председатель государственного комитета по молодежной политике из Башкирии Яна Гайдук попросила отправить ее на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ее адвоката Ильмира Халикова.

Правозащитник напомнил, что поправки в действующее законодательство России позволяют это сделать на стадии обвинения. По его словам, на посту главы госкоммолодежи Гайдук помогала организовывать гуманитарные миссии в зону проведения СВО и волонтерскую помощь членам семей военнослужащих. Ей вручали благодарность от президента России.

Халиков также рассказал, что Гайдук приняла решение отправиться в зону СВО ради сохранения репутации и максимального содействия российским бойцам.

Гайдук занимала пост главы госкомитета по молодежной политике с июня 2021 года по январь 2024 года. Женщине вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статья 286 УК РФ) при ремонте объекта культурного наследия «Дом Костерина», переданного государством под молодежное пространство «Йэшлек House».

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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