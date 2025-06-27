В Сургуте арестовали главу депимущества и бывшего вице-мэра

Сургутский городской суд принял решение об аресте Алексея Дворникова, главы департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута (ХМАО) и бывшего вице-мэра Виталия Шарова до 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе суда РИА Новости.

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 августа.

Фигурантам предъявлены обвинения по части 3 статьи 286 УК РФ за превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.

Накануне правоохранительные органы провели следственные мероприятия в администрации Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщалось, администрация Сургута работает в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие в проведении следственных действий.

Ранее силовики пришли с обыском к замгубернатора Владимирской области.