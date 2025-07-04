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В России пройдет таджикский праздник

Мэрия Красноярска пригласила горожан на таджикский праздник Сайри Лоло
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Администрация Красноярска анонсировала проведение таджикского праздника Сайри Лоло 5 июля в городском парке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в Telegram.

«Красноярск — многонациональный город. Фестиваль познакомит горожан с традициями сбора урожая у таджикского народа», — отметили в администрации.

Гостей ждут дегустация традиционных блюд, турнир по национальной борьбе гуштингири, а также мастер-классы и народные игры.

Сайри Лоло посвящен первым летним урожаям.

В пятницу член Совета по правам человека Кирилл Кабанов раскритиковал ситуацию с мигрантами в Ханты-Мансийском автономном округе. Он отметил, что регион превращается в большой среднеазиатский анклав, а коренное население вытесняется. Власти называют это естественным народозамещением, подчеркнул Кабанов.

2 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что текущая миграционная политика воспринимается как проявление слабости государства. Чиновник подчеркнул, что он направил в Госдуму предложения по ужесточению миграционного законодательства.

Ранее назвавшего Югру родиной узбеков депутата лишили зарплаты.

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