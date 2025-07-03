Назвавшего Югру родиной узбеков депутата лишили зарплаты

Назвавшего Югру родиной узбеков Халида Таги-Заде лишили депутатской зарплаты «за неэффективность». Об этом сообщило местное издание Муксун.ФМ.

Решение об этом было принято единогласно на заседании думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Представители дисциплинарного комитета отметили, что мужчина занимается «другими делами», не занимаясь «функциями депутата». Вопрос о лишении Таги-Заде не только заработной платы, но и мандата, поднимался, но пока не был вынесен на голосование.

30 мая Халид Таги-Заде заявил, что Югра и часть Тюменской области когда-то были Сибирским ханством, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, выходцев из Бухарского ханства. Таги-Заде предположил, что мигранты ездят в ХМАО как на историческую родину.

4 июня председатель парламента ХМАО Борис Хохряков отправил его в отставку с должности зампредседателя комитета по социальному развитию Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он указал, что парламентарий нарушил правила депутатской этики, нанеся репутационный вред органу государственной власти. Тем не менее, мандат за политиком сохранился.

Ранее скандаливший сахалинский депутат задержал вылет самолета на 40 минут.