Глава Крыма призвал прекратить «игры в толерантность» в вопросах миграции

Текущая миграционная политика воспринимается как проявление слабости государства. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов, подчеркнув, что он направил в Госдуму предложения по ужесточению миграционного законодательства.

В своем видеообращении Аксенов подчеркнул, что вопросы миграции напрямую связаны с национальной безопасностью.

«Все наши игры в толерантность и бездействие в нынешних условиях расцениваются как слабость», — заявил политик.

Среди ключевых предложений — запрет на перевозку семей трудовыми мигрантами и отмена возможности получения российского гражданства через рабочую визу.

Глава республики акцентировал, что предлагаемые меры направлены на укрепление безопасности, а не являются дискриминационными. Инициативы направлены в комитет Госдумы, работающий над законопроектом под руководством Вячеслава Володина.

20 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что правительство пересматривает политику в сфере привлечения иностранной рабочей силы. По ее словам, в стране уже начали внедряться новые законодательные инициативы, направленные на обновление миграционного подхода. Работа в этом направлении будет продолжена, и власти рассчитывают на возможность диверсифицировать миграционную политику, внедрив современные механизмы привлечения работников из-за рубежа.

Ранее в Воронежской области начальника миграционной службы задержали за мошенничество.