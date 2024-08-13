В Оренбургской области 12-летний школьник перепутал бутылки и выпил бензин

В Оренбургской области школьника госпитализировали с отравлением бензином, мальчик перепутал бутылки и сделал несколько глотков топлива. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оренбург Инцидент».

12-летний школьник вместе с приятелем решили покататься на питбайках, один из мальчиков взял с собой рюкзак, в который положил две пластиковые бутылки — одну с водой, другую — с бензином для заправки транспортного средства.

В какой-то момент подросток перепутал емкости и сделал несколько глотков из бутылки с топливом, школьник сумел вызвать рвоту и позвонил отцу. Родитель вызвал на место происшествия скорую помощь, пострадавшего госпитализировали с отравлением, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. С семьей несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что в Ноябрьске трехлетний ребенок попал в реанимацию, выпив жидкость для розжига. Пострадавшему оказали необходимую помощь, после стабилизации состояния маленький пациент был выписан домой.

Ранее россиянку, напоившую сына чистящим средством, отправили в СИЗО.