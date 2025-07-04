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В России обсудили инициативу по регулированию производства топлива из отходов

В России могут ввести регулирование производства топлива из отходов
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Денис Абрамов/РИА Новости

Участники заседания Госсовета рассмотрели инициативу о внесении изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», предусматривающую регулирование производства RDF-топлива, производимого из отходов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

«Одним из важнейших пунктов повестки стало предложение включить выработку тепла и электричества посредством альтернативных топливных материалов, изготовленных из отходов, в список возобновляемых источников энергии», — заявил замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.

Подчеркивается, что эти меры необходимы, чтобы создать правовые условия для внедрения передовых технологий утилизации отходов и обеспечить устойчивое развитие энергетической инфраструктуры РФ.

В июне правительство России утвердило единые требования к объектам, занимающимся обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ вступит в силу 1 сентября. В его разработке приняли участие эксперты РЭО.

Из основных нововведений — установление минимального количества вторичных ресурсов, которые предприятия должны будут извлекать из отходов (для новых объектов, введенных в эксплуатацию после 1 сентября 2025 года, оно будет составлять от 13 до 15%, в зависимости от объемов переработки. Для остальных — не менее 9%), а также регламентация работы мусороперегрузочных станций.

Ранее сообщалось, что предпринимателей обяжут отчитываться о продаже искусственного грунта.

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