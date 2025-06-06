Стало известно, когда вступят в силу новые стандарты для объектов ТКО в России

В России с 1 сентября начнут действовать новые стандарты для объектов ТКО

Правительство РФ утвердило единые требования к объектам, занимающимся обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ в ступит в силу 1 сентября. В его разработке приняли участие эксперты Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Из основных нововведений — установление минимального количества вторичных ресурсов, которые предприятия должны будут извлекать из отходов (для новых объектов, введенных в эксплуатацию после 1 сентября 2025 года, оно будет составлять от 13 до 15%, в зависимости от объемов переработки. Для остальных — не менее 9%), а также регламентация работы мусороперегрузочных станций.

«Новые поправки в законодательство направлены на создание к 2030 году устойчивой системы обращения с отходами, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза», — рассказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Действие новых требований продлится до 1 июня 2027 года, после чего они будут пересмотрены и обновлены.

До этого сообщалось, что к лету в 19 регионах России будет подписано 36 концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Благодаря соглашениям в регионах появятся новые предприятия. Их мощность составит порядка 5 млн тонн по обработке ТКО, 2,3 млн тонн — по утилизации, 3,5 млн тонн — по размещению.

Ранее специалисты РЭО подготовили документ, обязывающий бизнес отчитываться о продаже искусственного грунта.