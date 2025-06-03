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Бизнес
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Предпринимателей обяжут отчитываться о продаже искусственного грунта

В России бизнес обяжут отчитываться о реализации искусственных грунтов
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maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) подготовили проект приказа Минприроды России, обязывающего бизнес вносить информацию о производстве и продаже искусственных грунтов в программу производственного экологического контроля (ПЭК). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно документу, организации должны будут заранее указывать объем производства и продажи искусственных грунтов, а также предоставлять ежегодный отчет о реализации этих планов. Уточняется, что такие меры сделают работу в сфере переработки органических отходов более прозрачной.

«Добавление искусственных грунтов в программу экологического контроля — логичный шаг. Он позволит сделать отрасль переработки органики более открытой и эффективной. Это не только про отчетность, но и про выполнение национальных экологических целей», — подчеркнули в пресс-службе ППК РЭО.

До этого сообщалось, что к лету в 19 регионах России будет подписано 36 концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Благодаря соглашениям в регионах появятся новые предприятия. Их мощность составит порядка 5 млн тонн по обработке ТКО, 2,3 млн тонн — по утилизации, 3,5 млн тонн — по размещению.

Ранее стало известно, что регионы смогут обязывать россиян разделять мусор по категориям.

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