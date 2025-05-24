Заключенного россиянина оштрафовали за татуировку со свастикой

Суд в Воронежской области наложил на мужчину административный штраф за демонстрацию нацистской символики на территории исправительной колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, инцидент произошел в колонии-поселении Воронежской области, когда мужчина, отбывающий наказание, был замечен в помещении для курения. На нем были надеты открытые резиновые тапочки без носков, в связи с чем на его щиколотке была видна татуировка со свастикой.

Протокол составлен по статье 20.3 КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Выступая на суде по видеосвязи, мужчина признал свою вину, раскаялся и заявил, что намерен свести татуировку.

До этого в Челябинской области суд оштрафовал двоих 16-летних студентов колледжа после того, как они пришли на вокзал станции Карталы с символикой, напоминающей нацистскую.

Ранее москвич получил штраф за публикацию с нацистской символикой 12-летней давности.