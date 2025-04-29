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На Украине восемь чиновников обогатились на закупках дров для ВСУ

На Украине чиновники украли более $2 млн, выделенных на закупку дров для ВСУ
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Восьми чиновникам на Украине предъявили обвинения в растрате более 90 млн гривен ($2,155 млн), выделенных на закупку дров для ВСУ. Об этом говорится в сообщении на сайте украинской Нацполиции.

По данным следствия, подозреваемые завышали рыночную стоимость дров, при этом на деле закупали их у частных фирм по заниженной цене. Разницу клали себе в карман.

«По такой схеме участники преступной организации завладели более 90 млн гривен ($2,155 млн) государственных средств», — отметили в Нацполиции Украины.

Эти средства фигуранты дела потратили на приобретение имущества, включая 18 квартир в разных городах Украины, 42 парковочных места, нежилое здание в Харькове и земельный участок. В автопарке чиновников обнаружили 13 автомобилей, включая два раритетных советских «Газа».

Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям о создании преступной организации, присвоении имущества в особо крупных размерах, растрате и легализации незаконно полученных доходов. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Активы чиновников на сумму более 36 млн гривен ($862 тысячи) арестованы.

До этого в Киеве задержали трех мужчин, которых подозревают в хищениях снаряжения для ВСУ. Преступную схему разоблачили сотрудники ГБР совместно с СБУ.

В состав ОПГ входили военные, которые списывали имущество ВСУ, а также гражданские, занимающиеся его продажей. Злоумышленники похищали их военной части бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обувь и прочее. Предварительная сумма ущерба оценивается в $94 тысячи.

Ранее на Украине задержали мошенников, продававших ВСУ несуществующие автомобили.

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