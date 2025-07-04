На Украине раскрыли последствия ночной атаки ВС РФ

ДТЭК: в Киеве разрушены две трансформаторные подстанции после ночной атаки ВС РФ

Массированная ночная атака Вооруженных сил РФ по Киеву привела к разрушению двух трансформаторных подстанций. Об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.

По ее данным, после атаки 3000 домовладений остались без света, его уже восстановили. Отмечается, что благодаря оперативным действиям энергетиков все дома подключили к резервным линиям питания, и сейчас все абоненты имеют доступ к электричеству.

Специалисты продолжают восстанавливать поврежденное оборудование.

Сегодня украинское издание «Страна.ua» писало, что небо над Киевом затянуло дымом после массированного удара ВС РФ. Местные порталы сообщали о резком превышении нормы содержания вредных веществ и тяжелых частиц в воздухе в 16 раз.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли «один из самых масштабных воздушных ударов» по целям на Украине. По его словам, российские военные применили 550 дронов и ракет. Он отметил, что Киев стал «главной мишенью этого удара». Зеленский добавил, что атакам также подверглись объекты в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее в Польше заявили о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки ВС РФ.