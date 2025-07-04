МВД объявило в розыск журналистку Аллу Константинову

МВД России объявило в розыск журналистку «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Аллу Константинову. Соответствующая информация появилась в базе федерального розыска.

Журналистку разыскивают в рамках уголовного дела. Известно, что раньше в отношении Константиновой было возбуждено дело по статье о нарушении требований к иностранным агентам.

Издание «Медиазона», на которое работает журналистка, имеет статус иностранного агента. В 2022 году оно было официально заблокировано на территории РФ.

Недавно Следственный комитет (СК) РФ завел уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Из опубликованной информации следует, что его подозревают в нарушении исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Следствие рассматривает вопрос об объявлении Дудя в розыск.

В апреле этого года Дудя оштрафовали на 45 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента.

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.