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Володин направил в комитет ГД законопроект о льготах для «матерей-героинь»

Володин: Госдума приоритетно обсудит льготы для «матерей-героинь»
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о предоставлении «матерям-героиням» льгот, аналогичных тем, что действуют для Героев Труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект предполагает введение для этих женщин льгот, включая внеочередное получение медицинской помощи, освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги, а также право на бесплатное получение земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами. Кроме того, многодетные матери смогут воспользоваться дополнительными возможностями для трудоустройства, включая бесплатное профессиональное обучение и переобучение.

При этом сообщается, что льготы будут предоставляться на добровольной основе. Многодетные матери смогут отказаться от них в пользу ежемесячной денежной выплаты, которую можно будет оформить через Единый портал госуслуг. Размер этой выплаты составит более 72 тысяч рублей и будет индексироваться ежегодно.

«Многодетные семьи — настоящее и будущее нашей страны, необходимо создавать все условия для их поддержки», — приводятся в тексте слова председателя Госдумы.

Володин подчеркнул значимость и сложность воспитания детей и заявил, что необходимо укреплять социальную защиту для таких женщин. По его мнению, системный подход в этом вопросе способствует повышению качества жизни.

Депутат обещал рассмотреть инициативу в приоритетном порядке.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиянки со званием «мать-героиня» вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тыс. рублей.

Ранее многодетной семье подарили квартиру после общения с Путиным.

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