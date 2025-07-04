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Цены на жилье упали в 13 городах России

РБК: квартиры в 13 городах России начали резко дешеветь
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Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

В июне цены на вторичное жилье снизились в 13 крупных городах России на фоне сокращения числа сделок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков.

«Отрицательная динамика отмечена в 13 из 50 городов, но говорить о нисходящем тренде пока рано. Рынок замер из-за дорогой ипотеки», — пояснил руководитель группы SRG Максим Русаков.

Наибольшее падение цен зафиксировано в Твери (-1,5%), где квадратный метр подешевел до 99,4 тыс. руб. В Саратове жилье подешевело на 1,3% (100,8 тыс. руб./м²), в Магнитогорске — на 1,2% (79,4 тыс. руб./м²).

Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов с минимальным снижением (-0,2%). В столице средняя цена составила 357,7 тыс. руб. за квадратный метр.

3 июля член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что россиянам лучше не ждать более выгодных условий и при наличии потребности покупать жилье в тот момент, когда есть возможность. Снижение ключевой ставки, на которое рассчитывают многие потребители, станет спусковым крючком для роста цен.

Ранее стало известно, в каких районах Москвы подешевела аренда квартир.

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