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Стало известно, в каких районах Москвы подешевела аренда квартир

«Яндекс Аренда»: съем жилья подешевел более чем в трети районов Москвы
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Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В начале лета стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась более чем в трети районов Москвы — в 44 районах падение стоимости составило от 0,7 до 8,7%. Об этом говорится в исследовании сервиса »Яндекс Аренда», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

Наиболее сильное снижение цен аналитики зафиксировали в Дорогомилове (ЗАО) — до 166,2 тыс. рублей (-8,7%), в бывшем поселении Десеновское (НАО) — до 42,4 (-6,5%), в Печатниках (ЮВАО) — до 67,6 тыс. (-5,8%) и Бирюлеве Восточном (ЮАО) — до 55,2 тыс. (-5,3%).

Помимо этого, в список также попали районы Щукино, Молжаниновский, Можайский, Черемушки, Ново-Переделкино Среди других — Нагатинский затон, Сокол и на территории бывшего поселения Рязановское (НАО). Специалисты уточнили, что на изменения оказали влияние выход на рынок недвижимости недорогих квартир для аренды и действия собственников жилья.

«Сегодня мы замечаем, что некоторые арендодатели снижают стоимость сдаваемого жилья, чтобы повысить его конкурентоспособность на рынке и сдать квартиру быстрее — например, быстрее найти жильца перед отпуском и поездкой на отдых», — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Исследование сервиса «Авитo Недвижимость», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 9% год к году. Сильнее всего интерес увеличился во Владивостоке, Барнауле, Грозном, Улан-Удэ, Волгограде и Калининграде.

Ранее эксперт оценила, как возрождение доходных домов изменит российский рынок аренды.

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