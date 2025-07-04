Бывший замглавы МЧС РФ получил срок за мошенничество в особо крупном размере

СК: экс-замглавы МЧС Барышев получил три года колонии за мошенничество

Бывшего заместителя главы МЧС РФ Павла Барышева приговорили к трем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ в официальном Telegram-канале.

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева», — сказано в сообщении.

Барышева признали виновным в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Он проведет срок в колонии общего режима, уточнили в СК. Также Барышев должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что заместитель главы администрации Зеленоградского муниципального округа Руслан Андронов обвиняется в незаконной продаже земельных участков, что причинило ущерб муниципалитету на сумму свыше 10 миллионов рублей. Согласно обвинительному заключению, утвержденному исполняющим обязанности прокурора Калининградской области Владимиром Родиным, в 2015 году Андронов, занимая должность и.о. главы администрации Зеленоградского городского поселения, незаконно передал в частную собственность два земельных участка, расположенных на территории городского парка.

Ранее суд арестовал замглавы Росгидромета по делу о мошенничестве.