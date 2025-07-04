Синоптик рассказал, к чему нужно готовиться жителям Санкт-Петербурга

В ближайшее время жителей Санкт-Петербурга ожидает непростая погода – сильный ветер поднимет уровень воды и может стать причиной наводнения, при этом будут идти дожди. Однако к выходным сильные осадки улягутся, хоть и сохранится достаточно холодная погода, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, так как через Финляндию на Архангельск движется большой, глубокий циклон, то за счет этого формируется сильный ветер на Финском заливе. Его скорость, по прогнозам, достигнет 25 м/c, что и может стать причиной наводнения.

«Но потрепав город сегодня, ветер уляжется в выходные, — добавил Шувалов. — В субботу и воскресенье будут небольшие кратковременные дожди, а температура составит порядка +18...+20 °С».

По словам синоптика, уже в выходные петербуржцы смогут гулять, однако нужно будет хорошенько утеплиться.

Напомним, главный синоптик города Александр Колесов накануне сообщил, что 4 июля в Петербурге с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170–190 см из-за усиления западного ветра. Он подчеркнул, что за всю историю Петербурга в июле было всего одно наводнение – 12 июля 1895 года. Тогда уровень воды поднялся до 186 см. После этого 160 лет в городе в этом месяце не складывались условия для подъема воды до опасного уровня.

На этом фоне затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, а движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановили.

Ранее жителям Петербурга обрисовали масштабы надвигающегося наводнения.