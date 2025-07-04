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Мединский объяснил, почему с обложки учебника истории убрали голубя

Мединский: обложка учебника истории говорит о стремлении к сотрудничеству
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Telegram-канал Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что измененная обложка единого учебника по истории за 11 класс говорит о стремлении России к сотрудничеству. Публикацию об этом он разместил в своем Telegram-канале.

Изначально на обложку была нанесена фреска Ганри Энри, которая находится у входа во Дворец Наций ООН в Женеве. Фреска Эрни была создана им в возрасте ста лет в 2009 году по заказу мэрии Женевы как произведение на тему мира. Монументальное произведение получило название «Ta panta rei», что означает «все в движении», и стало самой большой керамической фреской в Швейцарии.

По словам Мединского, «нам всем» обложка с фрагментом этой фрески, на котором изображен голубь мира на фоне детских лиц, «не понравилась». И чтобы «быть проще» с детьми ее заменили на изображение стыковки советского космического корабля «Союз» с американским «Аполлоном» в космосе. Стыковка была произведена в июле 1975 года и произошла над Эльбой, где в апреле 1945 года советские войска встретились с американскими союзниками во время Второй Мировой войны.

«Фоном суперкубок по хоккею СССР-Канада. Смысл: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте», — прокомментировал замену обложки учебника Мединский.

До этого Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник по истории.

Ранее Песков посоветовал мэру Одессы почитать учебник по истории.

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