Лавров анонсировал открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией

Лавров: прямое авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией откроют в октябре

В октябре этого года откроют прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, слова главы российского ведомства передает ТАСС.

По его словам, дальнейшему сотрудничеству поспособствуют как открытие авиасообщения между странами, так и соглашение об отказе от визовых требований для путешествия подданных королевства и граждан России, которое находится на завершающей стадии подготовки, заверил Лавров.

Лавров также отметил, что по итогам прошлого года турпоток из Саудовской Аравии в Россию увеличился почти в 6 раз по сравнению с 2023 годом.

До этого министр заявил, что российская сторона готова рассмотреть Эр-Рияд как площадку для проведения дальнейших переговоров с США при появлении договоренностей о них.

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