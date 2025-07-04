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В Петербурге задержали пару, испортившую плакаты ко Дню Победы признанием в любви

В Петербурге юноша признался в любви к девушке и стал фигурантом уголовного дела
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В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который нанес надпись «Я тебя люблю» на баннеры ко Дню Победы. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу.

Правоохранители нашли «художника» по камерам видеонаблюдения. Им оказался 23-летний уроженец Волгоградской области. В тот момент он находился рядом с 21-летней спутницей, которой решил спонтанно признаться в своих чувствах.

Влюбленную пару доставили в отдел внутренних дел, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

1 июля стало известно, что неизвестный испортил стенды фотовыставки под открытым небом «Эмоции Победы», установленные на Малой Конюшенной в честь 80-летия Победы. Он нанес признание в любви черной краской прямо поверх изображений.

Ранее в Югре подросток выжег свастику на плакате ко Дню Победы и стал фигурантом уголовного дела.

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