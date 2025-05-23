Подростку из Югры грозит колония за нанесение свастики на плакат в честь Дня Победы

В Югре подросток выжег свастику на плакате ко Дню Победы и стал фигурантом дела

В Югре возбудили уголовное дело против 17-летнего юноши, испортившего плакат ко Дню Победы. Об этом сообщает СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Все произошло в мае этого года в поселке Малиновском Советского района. По версии следствия, подросток на глазах у свидетелей выжег свастику на плакате, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941—1945 годов.

Несовершеннолетнего заподозрили в реабилитации нацизма. За порчу плаката с изображением георгиевской ленты ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

Ранее россиянина осудили за фейки и фото полового органа, обвязанного георгиевской лентой.