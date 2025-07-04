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Гражданина Эквадора задержали в Петербурге при попытке продать 23 кг кокаина

Иностранца задержали в Петербурге с 23 килограммами кокаина

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке продать 23 кг кокаина. Об этом сообщает УФСБ России по городу и Ленинградской области.

Силовики задержали иностранца, когда он передавал покупателю 23 прямоугольных брикета с наркотическим средством общим весом 23 килограмма. Известно, что стоимость такой партии кокаина на черном рынке достигает около 100 млн рублей.

«Лицо, причастное к данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

До этого россиянка спрятала 11 свертков с наркотиками в себе и попалась. В марте этого года соучастник купил наркотическую смесь с метадоном массой 4,35 грамма и поместил ее в тайник в Ижевске. Жительница города Глазова забрала наркотики из тайника и спрятала их внутри себя. По возвращении в Глазов ее задержали полицейские. Суд учел характер преступления, личность подсудимой и ее предыдущие судимости за аналогичные деяния. Несмотря на признание вины и содействие следствию, ей назначили наказание в виде 10 лет колонии общего режима.

Ранее москвичка вызвала полицию в квартиру, где выращивала коноплю.

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