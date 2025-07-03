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Россиянка спрятала 11 свертков с наркотиками в себе и получила десять лет колонии

В Удмуртии женщина спрятала в себе наркотики и получила десять лет колонии
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В Удмуртии вынесли приговор 41-летней женщине, которая спрятала 11 свертков с наркотиками внутри себя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 29 марта. Неустановленный соучастник купил наркотическую смесь с метадоном массой 4,35 грамма и поместил ее в тайник в городе Ижевске. Жительница города Глазова забрала наркотики из тайника и спрятала их внутри себя. По возвращении в Глазов ее задержали полицейские. Во время досмотра злоумышленница сама сообщила, что при ней имеются свертки с запрещенными веществами — их изъяли.

В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Суд учел характер преступления, личность подсудимой и ее предыдущие судимости за аналогичные деяния. Несмотря на признание вины и содействие следствию, ей назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку.

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