Самарский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Самары сняты ограничения на прием и выпуск судов

Аэропорт Самары (Курумоч) возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, работа аэропорта приостанавливалась ради обеспечения безопасности полетов самолетов.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, выполнявших рейсы в Самару», — отмечается в сообщении.

О введении ограничений сообщалось в 06:53.

Утром 4 июля сразу несколько российских аэропортов приостановили прием и выпуск самолетов. Ограничения были введены в воздушных гаванях Саратова, Самары, Казани, Ярославля, Ижевска и Нижнекамска. К текущему моменту все аэропорты работают штатно.

До этого в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменении статуса рейса по СМС и электронной почте. Также авторы инициативы призвали ужесточить административную ответственность для перевозчиков за несвоевременное оповещение граждан об изменении статуса авиарейса или игнорирование данной обязанности.

Ранее Росавиация разрешила прямые перелеты между Москвой и Эр-Риядом с 1 августа.