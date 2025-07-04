На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самарский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Самары сняты ограничения на прием и выпуск судов
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Аэропорт Самары (Курумоч) возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, работа аэропорта приостанавливалась ради обеспечения безопасности полетов самолетов.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, выполнявших рейсы в Самару», — отмечается в сообщении.

О введении ограничений сообщалось в 06:53.

Утром 4 июля сразу несколько российских аэропортов приостановили прием и выпуск самолетов. Ограничения были введены в воздушных гаванях Саратова, Самары, Казани, Ярославля, Ижевска и Нижнекамска. К текущему моменту все аэропорты работают штатно.

До этого в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменении статуса рейса по СМС и электронной почте. Также авторы инициативы призвали ужесточить административную ответственность для перевозчиков за несвоевременное оповещение граждан об изменении статуса авиарейса или игнорирование данной обязанности.

Ранее Росавиация разрешила прямые перелеты между Москвой и Эр-Риядом с 1 августа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами