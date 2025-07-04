Вице-президент «Транснефти» перед смертью писал супруге прощальные сообщения

РИА: вице-президент «Транснефти» Бадалов перед смертью попрощался с женой в SMS

Найденный мертвым вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов перед смертью писал прощальные письма своей супруге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», — заявил собеседник агентства.

Бадалов находился на посту вице-президента компании с 2021 года. В ней он курировал проекты, связанные с цифровой трансформацией, информационными технологиями и автоматизацией производственно-хозяйственной деятельности. До своего назначения в «Транснефть» он возглавлял научно-исследовательский институт «Восход».

Утром 4 июля в Москве нашли мертвым вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова — его тело под окнами многоэтажки на Рублевском шоссе обнаружил охранник.

По одной из версий, топ-менеджер выпал из окна собственной квартиры на 10-м этаже. По другой — с балкона 17-го этажа. В «Транснефти» гибель вице-президента подтвердили, однако комментировать ее обстоятельства не стали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ушел из жизни самый молодой топ-менеджер «Роскосмоса».