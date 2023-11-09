Умер самый молодой топ-менеджер «Роскосмоса»

После тяжелой болезни скончался первый замгендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников. Ему было 40 лет. В госкорпорации он курировал вопросы экономики и финансов. Когда чиновник начал там работать, не мог «поверить в масштаб всех проблем». За пять лет в компании ему удалось «разобрать завалы», а в будущее ракетно-космической промышленности РФ он смотрел с оптимизмом.

После тяжелой болезни в возрасте 40 лет скончался первый замгендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Согласно представленной информации, Овчинников проработал в «Роскосмосе» свыше пяти лет и занимался вопросами экономики, финансов и корпоративной культуры в отрасли.

«Коллеги помнят его талантливым, креативным, полным энергии и ярких идей руководителем, который не боялся брать на себя ответственность.

В памяти друзей он навсегда остался надежным товарищем — с горячим сердцем и открытой душой. Уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли», — отмечается в пресс-релизе компании.

Ее гендиректор Юрий Борисов и коллектив выразили соболезнования семье Овчинникова.

«Годы безаварийных пусков»

О смерти чиновника также сообщил экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который назвал бывшего коллегу «талантливым молодым экономистом и администратором».

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков», — написал Рогозин.

В посте он рассказал, что пригласил Овчинникова стать своим первым заместителем в «Роскосмосе» в 2018 году. С прошлого места работы — Федеральной антимонопольного службы — топ-менеджера «отпускали с большой неохотой, там его тоже ценили».

«Максим на новой должности проработал успешно, с ним мы навели финансовый порядок, хорошо понимали друг друга», — отметил бывший глава госкорпорации.

По его словам, Овчинников был «хорошим, порядочным» человеком.

«Мне очень жаль», — признался Рогозин.

От многолетних завалов в «Роскосмосе»...

Овчинников пришел в «Роскосмос» в 2018 году в возрасте 35 лет и стал самым молодым топ-менеджером госкорпорации. Вскоре после назначения он рассказывал, что планировал внедрить «по-настоящему эффективное проектное управление».

«Если о первых впечатлениях… Все считают, что «Роскосмос» — это нечто очень прогрессивное и развитое, лидер во всех отношениях, — так, наверное, все мы привыкли думать. Но когда я оказался здесь, то не смог поверить в масштаб всех проблем», — признался Овчинников в интервью «Коммерсанту» в 2018 году.

По его словам, он был вынужден «разбирать завалы», копившиеся много лет.

«И при этом нужно соблюсти жесткие рамки законодательства, сохранить потенциал предприятия, не угробить ничего. Да еще и задачу решить. В общем, необходимо маневрировать между задачами по развитию и текущими операционными проблемами», — сообщил он.

...к стабильности и оптимизму

Вскоре после своего прихода Овчинников оценивал финансовое состояние «Роскосмоса» как «тяжелое»:

« Во-первых , падают объемы по внешним контрактам. Во-вторых , не все так просто с исполнением контрактов внутренних. Срыв сроков означает, что выручка не приходит по этим соглашениям, она сдвигается вправо. В-третьих , произошло секвестирование (сокращение расходов, обусловленное объективными причинами. — «Газета.Ru») финансирования госпрограмм».

В 2021 Овчинников назвал состояние «Роскосмоса» «условно стабильным» — «не хуже и не лучше, чем по итогам прошлого года»; а в 2022 году — «стабильным».

«Сегодня в «Роскосмосе» происходят важные организационные и кадровые изменения, которые дают нам возможность оптимистично смотреть в будущее российской ракетно-космической промышленности», — говорил Овчинников в интервью «Ведомостям» в 2022 году.