«Ушел в расцвете сил». Вице-президент «Транснефти» Бадалов выпал из окна в Москве

В Москве нашли мертвым вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова — его тело под окнами многоэтажки на Рублевском шоссе обнаружил охранник. По одной из версий, топ-менеджер выпал из окна собственной квартиры на 10 этаже. По другой — с балкона 17 этажа. По данным СМИ, перед смертью он написал супруге прощальные сообщения. В «Транснефти» гибель вице-президента подтвердили, однако комментировать ее обстоятельства не стали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. По данным Telegram-каналов Baza и 112, он выпал с балкона 17-го этажа дома на Рублевском шоссе. Сам Бадалов проживал в этом же доме, но на 10 этаже.

SHOT, Mash и РИА Новости при этом сообщили, что топ-менеджер выпал из окна своей квартиры.

Собеседники агентства также уточнили, что перед смертью вице-президент «Транснефти» писал супруге прощальные сообщения.

«Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели — самоубийство»,

— рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По информации Mash, у мужчины были проблемы с сердцем. Тело вице-президента «Транснефти» первым обнаружил охранник жилого комплекса. На топ-менеджере был холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей.

После этого на место прибыла супруга Бадалова. SHOT сообщил, что женщине стало плохо, когда она увидела тело мужа, и ей вызвали скорую.

Территорию у жилого комплекса оцепили, на месте происшествия работают правоохранители, уточнил телеканал «Звезда». По данным ТАСС, по факту смерти Бадалова организована проверка.

В «Транснефти» смерть вице-президента подтвердили, заявив, что его жизнь оборвалась «в расцвете сил и созидательной работы». При этом комментировать обстоятельства гибели Бадалова не стали.

«Андрей Юрьевич пришел в ПАО «Транснефть» в 2021 году, в сложный и напряженный период. <…> Под его непосредственным руководством и с его личным участием в кратчайшие сроки были реализованы масштабные наукоемкие проекты, позволившие вывести «Транснефть» на качественно новый технологический и организационный уровень, эффективно преодолеть вызовы санкционных ограничений, особенно остро затронувших отрасль информационных технологий», — говорится в заявлении компании.

Жизнь и карьера Андрея Бадалова

Бадалов родился в 1962 году в Краснодаре. В 1984-м окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «инженер-математик», а в 2008-м прошел курсы повышения квалификации в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Первые годы после окончания вуза Бадалов работал на оборонных предприятиях. С 2001-го по 2007-й он занимал руководящие должности в компании «Атлантис комьюникейшнз», а затем перешел в «Российскую корпорацию средств связи», где проработал до 2019-го. В этот период под его руководством были созданы системы безопасности Олимпиады-2014 в Сочи, чемпионата мира по футболу 2018 года и других крупных мероприятий.

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В 2019 году Андрей Бадалов стал директором ведущего государственного института в сфере цифровизации и информационных технологий ФГБУ НИИ «Восход». На этой должности он курировал проекты по развитию единой технологической архитектуры для органов исполнительной власти РФ. В 2021-м он покинул пост, объяснив это предложением о новой работе. С этого времени и вплоть до своей гибели Бадалов трудился в «Транснефти», где отвечал за цифровую трансформацию и автоматизацию производственно-хозяйственной деятельности.

На момент смерти топ-менеджеру было 62 года. У него остались супруга и две дочери.