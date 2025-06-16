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В Сочи после ливней затопило улицы и пропало электричество

В Сочи после проливных дождей произошло наводнение
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Сочи после проливных дождей произошло наводнение. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Очевидцы из Адлера рассказали, что на улицы района вылились воды рек Мзымта и Херота. Кроме того, в несколько зданий попали молнии. В городе есть перебои с электричеством.

Накануне региональное управление МЧС предупреждало, что в течение трех дней в Сочи будут сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистое усиление ветра с порывами 15-18 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах могут сходить сели малого объема.

В этот же день в армянском городе Апаран, расположенном к северо-западу от Еревана, из-за смерча пострадали четыре человека, им потребовалась медицинская помощь. Среди них трое взрослых и один ребенок. Пострадавшие получили травмы средней и легкой степени тяжести. По последним данным, смерч повредил крыши 21 здания, 19 легковых и три грузовых автомобиля и повалил 15 деревьев и восемь электрических столбов. Из соображений безопасности в городе отключили электро-, газо- и водоснабжение.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

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