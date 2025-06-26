Мужчина пришел в больницу со змеей, которая его укусила

Индиец пришел в больницу с укусившей его змеей и напугал людей

В Индии мужчина пришел в больницу вместе с укусившей его змеей, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, мужчина пришел в отделение скорой помощи с рюкзаком, в котором находилась змея, укусившая его. После того, как он достал рептилию, чтобы показать ее медикам, остальные пациенты разбежались в разные стороны, поддавшись панике.

Сотрудники больницы оперативно оказали мужчине медицинскую помощь и приняли меры для безопасного содержания змеи до передачи ее специалистам по спасению животных. На данный момент неизвестно, была ли змея ядовитой и к какому виду относится. Сам пострадавший добавил, что она укусила его во время отдыха на природе.

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