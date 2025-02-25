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В Уфе врачи вытащили из глаза женщины длинного червя

В Башкирии врачи обнаружили червя в глазу пациентки
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Telegram-канал Минздрав Башкортостана

Врачи-офтальмологи городской больницы Уфы извлекли червя из глаза 40-летней женщины, пациентка жаловалась на шевеление под веком. Об этом сообщает Минздрав республики.

40-летняя горожанка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на уплотнение в области нижнего века левого глаза и ощущение шевеления. В ходе обследования врачи обнаружили подкожное образование.

Было принято решение о проведении оперативного вмешательства, из глаза пациентки извлекли длинного червя и восстановили целостность века. Женщина направлена в инфекционную больницу для дальнейшего обследования определения вида паразита.

До этого сообщалось, что жителю Саратова удалили червя из лобной области. Мужчина заметил припухлость на лице и обратился к врачам. После осмотра у хирурга и исследования выяснилось, что у россиянина есть признаки паразитарного поражения. Специалисты быстро повели операцию и извлекли живого гельминта рода дирофелярии длиной 12 сантиметров. По словам медиков, этот тип передается через укус комара.

Ранее огромного червя достали из печени молодого мужчины в Нижнем Новгороде.

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